Legge Bilancio: Sapia (Alternativa), governo senza vergogna vuole fiducia su testo che nemmeno i ministri conoscono

- "L'esecutivo non ha più vergogna politica. La sua maggioranza trasversale ha invece perduto la faccia, in nome delle poltrone, della pappa e della permanenza a Palazzo". Lo ha affermato Francesco Sapia, deputato di Alternativa, nel corso della dichiarazione di voto sulla fiducia posta dal governo sulla legge di Bilancio nell'aula di Montecitorio, annunciando il voto contrario della componente. Per Sapia, è necessario "difendere gli italiani dalla prepotenza, dalla sfacciataggine e dalle falsità politiche del governo in carica", perché è in atto "la cancellazione dello Stato democratico, in nome della necessità e dell'emergenza. Emergenza che allo squadrone dei Migliori ha fatto dimenticare le gravissime diseguaglianze tra il Sud e il resto dell'Italia, come il dovere di risolverle. Dobbiamo esprimere il voto di fiducia - ha proseguito l'esponente di Alternativa - su una legge di Bilancio arrivata all'ultimo minuto, blindata e decisa nelle stanze del potere. Una legge che nessuno ha potuto studiare per intero; che nemmeno i ministri conoscono a fondo; che appare piena di marchette politico-elettorali; che dà i soldi ai ricchi e scorda la sanità pubblica, il lavoro, l'equità fiscale, la scuola, i servizi primari, i lavoratori, i precari, lo Stato sociale, le famiglie e soprattutto i più deboli". (segue) (Rin)