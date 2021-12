Legge Bilancio: Sapia (Alternativa), governo senza vergogna vuole fiducia su testo che nemmeno i ministri conoscono (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Veramente squallido - ha aggiunto Sapia -, e non poteva essere diversamente, visto che il capo del governo, che nessuno ha eletto, è l'ex numero uno della Bce e della Banca d'Italia, nonché il tecnico che avallò la svendita del patrimonio pubblico italiano negli anni '90. Per completare l'opera, ora lo si vuole perfino candidato alla presidenza della Repubblica. Parliamo dello stesso salvatore della Patria che il 22 luglio scorso disse una castroneria gigantesca, senza chiedere mai scusa: 'Il green pass - dichiarò il migliore dei Migliori - è una misura con cui gli italiani possono continuare a esercitare le loro attività, a divertirsi, andare al ristorante, a partecipare a spettacoli all'aperto, al chiuso, con la garanzia, però, di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose'. L'avesse detta chiunque altro - ha concluso il parlamentare - , sarebbe stato contestato aspramente e bersagliato dalla grande stampa. Ma al professor Draghi si perdona tutto, perché è ritenuto infallibile, non ha responsabilità politiche e può salire al Quirinale come eroe nazionale". (Rin)