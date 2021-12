Auto: Porchietto (FI), intergruppo auto a disposizione per interloquire con autorevolezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta di attenzione "rispetto al settore auto che sta emergendo forte e trasversale tra le forze politiche è un fatto positivo. Proprio per questo è stato costituito da alcune settimane a Montecitorio l'intergruppo parlamentare sull'auto. In questi giorni stanno partendo le istanze a tutti i colleghi di Camera e Senato per l'adesione". Lo afferma in una nota la vicepresidente dei deputati di Forza Italia e responsabile nazionale Attività produttive, Claudia Porchietto. "Mi trovo quindi perfettamente d'accordo con la proposta dell'ex sottosegretario Mino Giachino rispetto ad un tavolo di lavoro sull'auto a livello parlamentare - aggiunge la parlamentare -. Ritengo però sia necessaria la presenza di un interlocutore istituzionalmente riconosciuto per potersi presentare come parte autorevole nell'interlocuzione con il governo. L'intergruppo, che nasce proprio con questo spirito trasversale insieme al collega onorevole Benamati, è in questo senso assolutamente a disposizione di tutti coloro che vorranno darci una mano". (Com)