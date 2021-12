Bosnia: ministero Esteri russo, nomina nuovo Alto rappresentante internazionale è illegittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina del nuovo Alto rappresentante internazionale in Bosnia Erzegovina, il tedesco Christian Schmidt, è illegittima senza un'autorizzazione del Consiglio di sicurezza dell'Onu. E' quanto affermato dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, parlando all'agenzia di stampa "Tass".Zakharova ha osservato che in queste condizioni i serbi bosniaci, in qualità di uno dei tre popoli costitutivi della Bosnia, "giustamente rifiutano di riconoscere Schmidt come legittimo rappresentante della comunità internazionale" nel Paese.(Rum)