Ecuador: finisce stato di emergenza nelle carceri, 2.000 soldati controllano l'esterno

- Il ministro degli Interni dell'Ecuador, Alexandra Vela, ha dichiarato concluso lo stato di emergenza carceraria decretato due mesi fa, in seguito a un'ondata di scontri tra organizzazioni criminali. Polizia e forze armate parteciperanno comunque a un piano di controlli straordinari delle vie di accesso e delle aree esterne ai penitenziari. "Oggi abbiamo fatto un giro del penitenziario El Litoral per verificare che l'ordine sia mantenuto. Lo stato di eccezione finisce e, seguendo il normale regime legale, la polizia ecuadoriana, con il supporto delle forze armate, manterrà il controllo di tutti i centri penitenziari del Paese", ha scritto Vela in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (segue) (Brb)