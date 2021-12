Ecuador: finisce stato di emergenza nelle carceri, 2.000 soldati controllano l'esterno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul campo, ha detto il capo del comando congiunto delle forze armate, Fabian Fuel, verranno schierati oltre duemila soldati. "Manterremo una forza di reazione in coordinamento con la polizia, nel caso in cui si verificasse una situazione di violenza all'interno dei penitenziari", ha affermato in un'intervista con il portale "Primicias". "Lo faremo nel rispetto delle nostre competenze, che sono il controllo di armi, munizioni ed esplosivi sulle strade di accesso ai centri di riabilitazione sociale", ha concluso, escludendo la possibilità di un intervento all'interno delle strutture in caso di nuovi scontri. (segue) (Brb)