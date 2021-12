Ecuador: finisce stato di emergenza nelle carceri, 2.000 soldati controllano l'esterno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esperti indipendenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani avevano chiesto al governo dell'Ecuador di affrontare con urgenza la questione della violenza nelle carceri che solo quest'anno ha prodotto la morte di oltre 280 detenuti. In una dichiarazione congiunta pubblicata a inizio dicembre gli esperti si sono detti "gravemente preoccupati" per i ripetuti disordini che hanno provocato la morte di così tanti prigionieri e il "rischio concreto" di ulteriori incidenti. La dichiarazione, firmata dal relatore speciale sulle esecuzioni extragiudiziali, Morris Tidball-Binz, e dal relatore speciale sulla tortura, Nils Melzer, chiede da una parte alla giustizia ecuadoriana di "condurre indagini tempestive, indipendenti e imparziali per stabilire le circostanze di tutte queste morti e, in caso di violazioni, perseguire i responsabili", mentre al governo di Guyillermo Lasso, chiede "misure urgenti ed efficaci" per fermare "ulteriori carneficine". (segue) (Brb)