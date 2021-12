Ecuador: finisce stato di emergenza nelle carceri, 2.000 soldati controllano l'esterno (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale teatro delle violenze è il carcere di El Litoral, nella città occidentale di Guayaquil, sulla costa pacifica. L'evento più grave rimane quello scoppiato il 28 settembre. Secondo la procura si è trattato del frutto di una lotta tra bande per "ostentare il potere" all'interno del carcere e della risposta alla decisione delle autorità di trasferire alcuni capi banda in altri centri penitenziari del Paese. Molte delle vittime sono state decapitate, smembrate o incenerite, riferiscono i media, senza tuttavia specificare il loro numero. Non meno rilevante il massacro di altri 62 reclusi registrato a metà novembre, sempre a seguito di tensioni tra i gruppi criminali. (segue) (Brb)