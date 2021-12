Campania: Asl Na2, risolto ingorghi per tamponi a ospedale Pozzuoli (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Asl Napoli 2 Nord ha comunicato in una nota "di aver risolto le cause degli ingorghi alla viabilità davanti all'ospedale di Pozzuoli verificatesi nelle ultime 24 ore, grazie all'apertura di un secondo drive-in nella zona di Pozzuoli Monteruscello. In aggiunta l'Azienda informa che non effettuerà più tamponi a cittadini che non siano residenti o domiciliati nei 32 Comuni dell'Asl Napoli 2 Nord. Per assicurare i servizi dei tamponi solo ai prenotati, l'ASL ha chiesto il supporto dei Comuni e delle forze dell'ordine a presidio dell'ordine pubblico". (Ren)