Legge Bilancio: Fornaro (Leu), sì a fiducia ma ci sono micro interventi che stonano

19 luglio 2021

- Per il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, “in questa legge di Bilancio ci sono micro interventi che stonano. Per noi non è cambiata l’impostazione per la quale abbiamo dato il nostro appoggio a questo governo. Per noi è necessario accompagnare il Paese fuori dall’emergenza sanitaria con una ripartenza che sia inclusiva, e da questo punto di vista sollecitiamo il governo ad avere un maggiore ascolto di un disagio sociale diffuso”. Nella sua dichiarazione di voto, in Aula a Montecitorio, favorevole alla questione di fiducia posta dall’esecutivo sulla legge di Bilancio, l’esponente di Leu ha parlato anche della compressione dei tempi per l’esame del provvedimento. “Qui la questione non può essere ridotta ad una prevaricazione del governo nei confronti del Parlamento. La questione è più delicata - ha concluso Fornaro - ed impone un’autocritica, legata ai regolamenti parlamentari". (Rin)