Croazia: premier Plenkovic visita località colpite dal sisma, accelereremo sulla ricostruzione

- Ad un anno esatto dal terremoto nella località croata di Petrinja, la ricostruzione è in corso ed accelererà durante il prossimo anno. E' quanto assicurato oggi dal premier croato, Andrej Plenkovic, in visita nelle località colpite dal sisma il 29 dicembre del 2020. Plenkovic, accolto da alcune proteste della popolazione locale, ha dichiarato che "quanto non è stato fatto fino ad ora sarà fatto nel prossimo futuro". Anche il presidente croato, Zoran Milanovic, si è recato oggi in visita nelle località colpite dal sisma. "E' passato un anno dal terremoto, le cose stanno andando avanti lentamente. Molte cose avrebbero dovuto essere fatte fino ad ora", ha osservato il capo dello Stato. (Res)