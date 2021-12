Capodanno: Pedica (+Eu), a Roma subito ordinanza anti-petardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non basta affidarsi al buonsenso dei romani per evitare gli incidenti di Capodanno. Il Campidoglio deve emettere un'ordinanza contro l'uso di petardi e mortaretti". È quanto afferma, in una nota Stefano Pedica di Più Europa. "In queste ore si sta allungando la lista dei Comuni italiani che decidono di emettere ordinanze contro l'uso alla fine dell'anno, di mortaretti ed altri botti - sottolinea Pedica -, lista che però non comprende ancora Roma. Eppure, ogni anno nella Capitale si ripete sempre la stessa storia: tanti feriti e migliaia di chiamate al servizio di pronto intervento. Per non parlare delle denunce di animali scomparsi, per i quali la festa di fine anno si trasforma spesso nella notte degli orrori. Mi auguro che quest'anno Gualtieri riesca a fermare l'uso dei petardi con un'ordinanza che sarebbe un vero gesto d'amore verso la città e verso gli animali". (Com)