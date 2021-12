Afghanistan: gli Usa nominano Rina Amiri come inviata speciale per la difesa dei diritti delle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno nominato un'inviata speciale per la difesa dei diritti delle donne afgane, Rina Amiri. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato statunitense. Il segretario di Stato, Antony Blinken, ha dichiarato: "Come inviata speciale lavorerà su temi importanti per l'amministrazione e la sicurezza nazionale: i diritti umani e le libertà fondamentali delle donne. Vogliamo un Afghanistan pacifico, stabile e sicuro, dove tutti gli afgani possano vivere e prosperare nell'inclusività politica, economica e sociale". "L'importante lavoro dell'inviato speciale Amiri sarà integrato dai contributi di Stephenie Foster, il nuovo consulente senior per le questioni relative alle donne e alle ragazze all'interno della squadra del coordinatore del dipartimento per gli sforzi di ricollocamento in Afghanistan (Care)", ha aggiunto il dipartimento di Stato. (Res)