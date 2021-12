Usa-Ucraina: colloquio tra Blinken e Zelensky, focus sul Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi un colloquio con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, per discutere sulla situazione nel Donbass e sui prossimi colloqui sulla sicurezza in programma tra Stati Uniti e Russia. E' quanto affermato dal portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Ned Price. "Il segretario Blinken ha ribadito il sostegno incrollabile degli Stati Uniti all'indipendenza, alla sovranità ed all'integrità territoriale dell'Ucraina di fronte al rafforzamento militare della Russia ai confini dell'Ucraina", ha spiegato il portavoce, precisando che Blinken e Zelensky hanno avuto un confronto sulle possibilità per risolvere la crisi nell'Ucraina orientale anche in vista dei prossimi negoziati tra Usa e Russia. (Res)