Legge Bilancio: Marattin (Iv), funzionamento istituzioni si è inceppato

- La commissione Finanze ha deciso “di non rendere il proprio parere sulla legge di Bilancio. Ci siamo stancati di fare finta di niente. Il funzionamento delle istituzioni si è inceppato, le istituzioni di questa Repubblica non funzionano da un pezzo”. Lo ha affermato il deputato di Italia viva e presidente della medesima commissione, Luigi Marattin, nella sua dichiarazione di voto, in Aula a Montecitorio, sulla questione di fiducia posta dall’esecutivo sulla legge di Bilancio. (Rin)