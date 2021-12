Spagna: Renfe reintroduce cambio gratuito biglietti ferroviari dopo aumento contagi Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia ferroviaria nazionale spagnola Renfe ha ripreso da oggi la sua politica di cambio gratuito dei biglietti fino al 15 gennaio sui treni ad alta velocità (Ave) e a media percorrenza a causa dell'aumento dei contagi di coronavirus nel paese. L'operatore ferroviario aveva attivato questa misura con l'inizio della pandemia e ha rimborsato i viaggiatori un totale di 2,57 milioni di biglietti per un valore di 97,5 milioni di euro. Tuttavia, in questa occasione, solo il cambio sarà gratuito, mentre le cancellazioni saranno soggette alle spese corrispondenti legate alla tariffa del biglietto acquistato. Solo nella tariffa premium le cancellazioni saranno gratuite, invece del solito supplemento del 5 per cento. Per questo motivo, Renfe ha raccomandato di includere l'extra per cambi o cancellazioni, che agisce come assicurazione contro gli imprevisti quando si acquista un biglietto base. (Spm)