Giustizia: Cartabia, ringrazio la maggioranza, priorità incrementare l'organico per l'Uepe

19 luglio 2021

- "Rafforzare l'organico dell'esecuzione penale esterna era ed è una priorità". Lo sottolinea la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, commentando l'ordine del giorno sostenuto da tutta la maggioranza, per incrementare l'organico dell'Ufficio esecuzione penale esterna. "Con l'ordine del giorno sottoscritto oggi, il Parlamento impegna il governo ad intervenire con urgenza e di questo voglio ringraziare la sottosegretaria Anna Macina, per il sapiente lavoro svolto; e tutti i capigruppo di maggioranza, per la sensibilità e la compattezza dimostrata: l'esecuzione penale esterna è un settore sempre più strategico. Sto già verificando con il ministro della Funzione Pubblica, Renato Brunetta, quale possa essere la prima occasione – aggiunge la Guardasigilli - per tener fede a quest'importante impegno preso oggi". (Com)