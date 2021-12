Congo-Kinshasa: terrorismo, coprifuoco notturno nel territorio di Beni anticipato alle 19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità militari che amministrano la provincia del Nord Kivu, nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc), hanno anticipato l'orario del coprifuoco notturno per la città ed il territorio di Beni, imponendolo dalle 19 alle 5 del mattino. Lo riferisce il quotidiano locale "Actualité", precisando che per la città di Goma ed il resto della provincia il coprifuoco rimane invece in vigore dalle 22 alle 5 del mattino. L'indurimento delle misure segue l'attentato avvenuto il giorno di Natale a Beni, nel quale sono morte 8 persone ed almeno 10 sono rimaste ferite. "I servizi di difesa e sicurezza sono chiamati a rafforzare giorno e notte, pattuglie pedonali e motorizzate per tutto il periodo e procedere con chiusure e istituire posti di blocco", ha affermato l'ordinanza del governatore militare del Nord Kivu firmata oggi. (Res)