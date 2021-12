Lavoro: Pd Campidoglio, depositata mozione per tavolo interistituzionale su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di fronte a numeri crescenti di persone morte sul posto di lavoro, non basta esprimere il dovuto cordoglio alle famiglie. Roma ha una tradizione consolidata di tavoli interistituzionali sulla sicurezza sul lavoro ed è bene che questa buona prassi, anche in virtù dei bonus attivati e dei grandi eventi che verranno, torni ad essere praticata". Così in una nota il gruppo consiliare capitolino del Pd. "È per questo che come gruppo consiliare - aggiunge - abbiamo oggi depositato una mozione che impegna il Sindaco e l'assessore competente al Lavoro di attivare, di concerto con la Prefettura, un tavolo interistituzionale che tenga insieme Roma Capitale, i suoi 15 Municipi, la Regione, le Asl, i servizi ispettivi di Inps e la direzione regionale di Inail, le organizzazioni sindacali di settore, le rappresentanze imprenditoriali e tutte le casse edili incaricate alla verifica della congruità dei contratti applicati. Scopo: arginare un fenomeno che merita più formazione, più sensibilizzazione e più controlli. Perché di lavoro non si muoia". (Com)