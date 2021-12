Camera: Iovino (M5s), auguri di buon lavoro a nuovo segretario generale Fabrizio Castaldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Movimento cinque stelle e segretario dell'Ufficio di presidenza della Camera, Luigi Iovino, rivolge i suoi "migliori auguri di buon lavoro al nuovo segretario generale della Camera dei deputati, Fabrizio Castaldi, un consigliere parlamentare di alto profilo morale e professionale che, sono certo, saprà interpretare al meglio il ruolo delicato che è stato chiamato a ricoprire. Il dottor Castaldi - continua Iovino in una nota - succederà alla dottoressa Lucia Pagano, a cui faccio i complimenti per il lavoro svolto dal 2015 ad oggi e che, giova ricordarlo, è stata la prima donna a ricoprire questo prestigioso incarico, che ha saputo onorare con professionalità e dedizione". (Com)