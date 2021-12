Mobilità: permessi e autorizzazioni, a Roma validità prorogata fino al 29 giugno 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata prorogata d'ufficio fino al 29 giugno 2022 (ossia 90 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza per la pandemia da Covid-19, attualmente fissata al 31 marzo 2022) la validità dei permessi/autorizzazioni con scadenza originaria fissata tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022. È quanto si legge in una nota di Roma servizi per la Mobilità. "La misura è stata attuata in applicazione del combinato disposto tra la Legge 27 novembre 2020, n. 159 e il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221. La proroga riguarda: permessi Ztl (annuali e quinquennali); permessi per la sosta gratuita nelle aree tariffate; permessi bus turistici a carnet; abbonamenti gran turismo; licenze Ncc Bus; esoneri turno taxi; contrassegni speciali di circolazione per persone con disabilità e autorizzazioni connesse ai veicoli associati a tali contrassegni. Per ogni categoria di permesso/autorizzazione non è prevista la sostituzione del provvedimento autorizzativo cartaceo", conclude. (Com)