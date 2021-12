Sicilia: Musumeci, da sottosegretario Cancelleri bufale su Rg-Ct

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo con stupore quanto sostenuto – con linguaggio più da galoppino elettorale che da uomo di governo - dal sottosegretario Cancelleri che, nonostante la sua ormai lunga permanenza al ministero per le Infrastrutture, non solo non ha ancora chiara la distribuzione di competenze e di funzioni ma continua - e questo è, se possibile, ancor più grave - ad ignorare documenti e carteggi di importanza primaria, come nel caso in questione". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, anche nella qualità di commissario governativo per la Ragusa-Catania: "Lo scorso 22 dicembre l'Anas avrebbe dovuto approvare il progetto della Ragusa-Catania per consentire al sottoscritto, commissario dell'opera, di indire la gara. Diversamente da quanto pattuito, invece, il vecchio Cda dell'azienda di Stato, utilizzando il pretesto che la delibera Cipess del 3 novembre 2021 - che confermava lo stanziamento da 217 milioni di euro della Regione - non risultava ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale, decideva di rinviare tutto all'insediamento del nuovo Cda". (segue) (Ren)