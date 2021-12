Sicilia: Musumeci, da sottosegretario Cancelleri bufale su Rg-Ct (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Musumeci ha dichiarato: "Dunque, delle due l'una: o Cancelleri sconosce i fatti - e prima di parlare dovrebbe aggiornarsi per evitare magre figure - oppure Cancelleri è in malafede e ha deciso di chiudere l'anno dedicandosi alle bufale anziché a cotechino e lenticchie. La stessa nuova governance Anas, infatti, ha confermato che il rinvio è avvenuto per una decisione squisitamente politica del vecchio Cda. Vorremmo ricordare - ma l'opinione pubblica lo sa bene - che il commissariamento della Ragusa-Catania ha consentito di superare numerose lungaggini poste dal Mite, scongiurando ulteriori ritardi. Forse proprio questi suoi indugi Cancelleri vorrebbe dissimulare diffondendo false notizie". Quindi ha concluso: "Al sottosegretario diciamo quindi di mettersi il cuore in pace: non appena l'Anas approverà il progetto, la Regione lo manderà in gara senza alcun indugio". (Ren)