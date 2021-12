Capodanno: Coldiretti, 200 mila prenotazioni negli agriturismi, 25 per cento in meno causa Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le disdette, sono oltre 200 mila gli ospiti a tavola per Capodanno negli agriturismi italiani, spinti dalla voglia di festeggiare fuori casa senza rinunciare alla maggiore sicurezza garantita delle strutture di campagna, con dimensioni più contenute e un minor numero di posti a tavola che riducono il rischio di assembramenti e contagi. È quanto stima la Coldiretti sulla base delle indicazioni degli agriturismi di Terranostra che stima a causa delle disdette e delle chiusure numeri a tavola comunque inferiori del 25 per cento rispetto a prima della pandemia. Gli agriturismi – aggiunge – spesso situati in zone isolate della montagna o della campagna in strutture familiari e con ampi spazi all’aperto, sono forse i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche. A tenere maggiormente sono le strutture situate in montagna. Assieme alla ricerca di sicurezza e al boom delle vacanze di prossimità nei piccoli borghi a far preferire l’agriturismo tra le altre forme di ristorazione è soprattutto la capacità di mantenere inalterate le tradizioni enogastronomiche nel tempo anche grazie – sottolinea la Coldiretti –alla professionalità i cuochi contadini di Campagna Amica che cucinano i prodotti agricoli da loro stessi coltivati recuperando le antiche ricette del passato. (segue) (Com)