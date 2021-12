Capodanno: Coldiretti, 200 mila prenotazioni negli agriturismi, 25 per cento in meno causa Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanti devono rimanere a casa perché contagiati o in quarantena sono numerose e diversificate le iniziative adottate dagli agriturismi di Terranostra e Campagna Amica per garantire comunque un cenone di Capodanno a chilometri zero nel rispetto della tradizione, dal menu a sorpresa a quello scontato, dall’agribag fino al kit fai da te con gli ingredienti base per la preparazione di ricette contadine per quanti hanno deciso di cimentarsi personalmente in cucina. In Italia sono state censite ben 25060 strutture agrituristiche con 515 mila posti a sedere e 293 mila posti letto ma anche oltre 13 mila piazzole di sosta per chi ama il turismo itinerante, secondo l’analisi Coldiretti su dati Istat. L’agriturismo – conclude la Coldiretti – è stato particolarmente colpito lo scorso anno dall’emergenza sanitaria con appena 2,2 milioni di arrivi nel 2020 (-41,3 per cento rispetto al 2019), il numero più basso dal 2010. La composizione degli ospiti rispetto alla nazionalità vede la prevalenza degli italiani con 1,5 milioni (poco meno di 2 milioni l’anno precedente) mentre gli stranieri sono stati poco più di 669 mila (meno di 1,8 milioni nel 2019). (Com)