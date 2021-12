India: Covid, allerta “gialla” a Nuova Delhi, scattano restrizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Restrizioni simili sono state imposte anche nello Stato del Maharashtra, che insieme al Territorio della capitale, sta registrando il maggior numero di casi di variante Omicron. Nuove misure restrittive – principalmente il coprifuoco notturno, la riduzione dei passeggeri sui trasporti pubblici e la limitazione dei raduni – sono state introdotte o annunciate anche in altri Stati e Territori, come il Karnataka, l’Haryana, l’Uttar Pradesh, il Gujarat, il Madhya Pradesh, il Tamil Nadu, il Bengala occidentale, il Jammu e Kashmir, Goa. Le linee guida del ministero dell’Interno, infatti, prevedono il contenimento a livello locale. Oggi in tutto il Paese sono stati registrati 9.195 i nuovi casi e finora sono stati individuati 781 contagi da variante Omicron. (Inn)