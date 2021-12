Lombardia: Cecchetti (Lega), con investimento da 1,7 miliardi Regione lavora per l'oggi guardando al domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti alla giunta regionale lombarda per la lungimiranza e l'attenzione messe nel nuovo piano investimenti da un miliardo e 694 milioni di euro per il potenziamento delle strutture ospedaliere, sia attraverso interventi ex novo, sia attraverso lavori di messa in sicurezza, con particolare attenzione all'anti-sismica e alla normativa antincendio". Lo dichiara in una nota Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. sottolineando che "Regione Lombardia lavora per l'oggi guardando al domani, migliorando quotidianamente le offerte e i servizi per i suoi cittadini, confermando l'eccellenza e l'avanguardia del suo comparto sanitario e ospedaliero".(Com)