Usa: ruba veicolo e centra auto della polizia, un morto e tre feriti

- Una persona è morta ed altre tre sono rimaste ferite, tra cui un agente di polizia, dopo che un uomo alla guida di un veicolo rubato si è schiantato contro un'auto della polizia a Westminster, nello Stato statunitense del Colorado. Lo riferisce l'emittente "The Denver Channel", secondo cui l'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte e un quarto di oggi. Gli agenti hanno tentato di fermare il conducente, ma l'auto ha proseguito attraversando un incrocio con semaforo rosso e colpendo un veicolo della polizia che era diretto a sud. A bordo del veicolo di polizia si trovavano un ufficiale ed un passeggero civile, entrambi trasportati in ospedale dove stanno ricevendo le cure necessarie. Secondo le autorità hanno riportato ferite lievi e saranno presto rilasciati. L'autore dello schianto è deceduto ma non è ancora stato identificato.(Nys)