Energia: Spagna, domani prezzo elettricità torna a superare 200 euro per megawattora

- Domani in Spagna il prezzo dell'elettricità sul mercato all'ingrosso aumenterà del 10,8 per cento rispetto a oggi a 200,68 euro/megawattora (Mwh) superando per la prima volta questa settimana la soglia dei 200 euro per Mwh e quattro volte superiore rispetto al prezzo dello stesso giorno del 2020. Le impennate dei prezzi che colpiscono gran parte dell'Europa sono dovute, tra gli altri fattori, all'aumento del costo del gas sui mercati internazionali, che viene utilizzato nelle centrali a ciclo combinato e che determina il prezzo di mercato nella maggior parte delle ore del giorno, e all'aumento del prezzo dei diritti di emissione di anidride carbonica (CO2). Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha detto oggi in un'apparizione che il governo "sta rispettando il suo impegno che, in media, la bolletta elettrica di quest'anno sarà la stessa del 2018 scontata dell'inflazione".(Spm)