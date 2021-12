Milano: Amsa, le variazioni di raccolta rifiuti dell'1 e del 6 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amsa, società del Gruppo A2a, comunica che in occasione delle festività del 1° e del 6 gennaio 2022, i servizi di raccolta rifiuti nei Comuni serviti dall’Azienda subiranno le seguenti variazioni: A Milano sabato 1° gennaio è sospeso il servizio di raccolta carta e cartone, plastica e metallo, vetro, umido e indifferenziato. Garantita la raccolta dell’umido per le grandi utenze con servizio notturno. Il ritiro verrà recuperato domenica 2 gennaio ed effettuato per tutte le frazioni a esclusione dell’umido delle utenze domestiche. Giovedì 6 raccolta rifiuti regolare. Le riciclerie cittadine resteranno chiuse il 1° e il 6 gennaio (la ricicleria di via Corelli resterà chiusa per lavori anche giovedì 30 dicembre); A Bresso sabato 1° gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. La raccolta dell’organico e dell’indifferenziato sarà anticipata a venerdì 31 dicembre, mentre le frazioni carta e vetro saranno recuperate lunedì 3 gennaio; A Buccinasco e Corsico sabato 1° gennaio è sospesa la raccolta rifiuti. I servizi previsti sono anticipati a venerdì 31 dicembre; A Gerenzano e Lacchiarella sabato 1° gennaio sono sospesi i servizi di raccolta rifiuti. Saranno recuperati lunedì 3 gennaio; A Novate Milanese sabato 1° gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. La raccolta dell’organico sarà effettuata lunedì 3 gennaio, mentre il ritiro di indifferenziato e multimateriale è previsto mercoledì 5 gennaio; A Paderno Dugnano sabato 1° gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. Il ritiro di indifferenziato, umido, plastica e carta verrà recuperato domenica 2 gennaio, sfalci, vetro e lattine lunedì 3 gennaio. (segue) (Com)