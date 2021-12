Milano: Amsa, le variazioni di raccolta rifiuti dell'1 e del 6 gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Pioltello sabato 1° gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta della carta è anticipata a giovedì 30 dicembre mentre indifferenziato e organico saranno raccolti venerdì 31 dicembre; A San Donato Milanese venerdì 31 dicembre la raccolta rifiuti verrà anticipata al pomeriggio, pertanto l’esposizione dei rifiuti dovrà avvenire entro le ore 13:00. Sabato 1° gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. A San Giuliano Milanese sabato 1° gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti: il servizio è anticipato a mercoledì 29 dicembre; A Saronno sabato 1° gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato e umido è posticipata a lunedì 3 gennaio, il ritiro del vetro sarà effettuato martedì 4 gennaio mentre la raccolta di carta e multimateriale (plastica e metalli) mercoledì 5 gennaio; A Segrate sabato 1° gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta multimateriale (plastica e metalli) sarà recuperata lunedì 3 gennaio, mentre il ritiro di indifferenziato e organico è posticipato a martedì 4 gennaio; A Trezzano sul Naviglio sabato 1° gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. Il ritiro di indifferenziato, umido e carta è anticipato a venerdì 31 dicembre; vetro, sfalci e imballaggi in cartone è posticipato a lunedì 3 gennaio. A Cormano, Pero, Settimo Milanese e Uboldo non sono previste modifiche nei servizi di raccolta. I Centri di raccolta e le piattaforme ecologiche di Bresso, Cormano, Gerenzano, Novate Milanese, Pero, Pioltello, San Giuliano Milanese (via Brianza), Segrate, Trezzano sul Naviglio e Uboldo rimarranno chiusi il 1° e il 6 gennaio. Aperta in entrambe le giornate la piattaforma di via Pace a San Giuliano Milanese, mentre il Centro di Raccolta di Saronno resterà chiuso il 1° gennaio e aperto fino alle 12:30 per le sole utenze domestiche giovedì 6 gennaio. (Com)