Camera: Mandelli (FI), buon lavoro a Castaldi, un ringraziamento a Pagano

- Il deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera, Andrea Mandelli, rivolge "i migliori auguri di buon lavoro al dottor Fabrizio Castaldi, nominato dall'Ufficio di presidenza nuovo segretario generale della Camera dei deputati. La sua professionalità è certamente una garanzia per il buon funzionamento di questo ramo parlamentare". L'esponente di FI aggiunge in una nota: "Alla dottoressa Lucia Pagano va un sincero ringraziamento per la competenza e l'impegno con cui ha assolto il suo incarico in questi anni". (Com)