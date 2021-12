Spagna: per Procura non c'è motivo di vietare marcia solidarietà prigionieri Eta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Procura nazionale spagnola "non c'è motivo" di vietare una marcia di solidarietà a favore dei prigionieri dell'ex organizzazione terroristica basca Eta organizzata per il 31 dicembre a Pamplona in quanto al momento "non ci sono prove minime" della commissione di un reato. A questo prosito, nella risposta a una lettera presentata questa settimana dalla Piattaforma d'appoggio alle vittime del terrorismo (Apavt) che chiedeva di proibire il raduno, la Procura ha spiegato che la giurisprudenza stabilisce che il dolo specifico nel reato di esaltazione del terrorismo deve comportare la creazione di un "rischio" di messa in atto possibili azioni terroristiche. A questo proposito, la Procura ha assicurato che chiederà alle forze di sicurezza di adottare misure di sorveglianza per verificare se l'evento sia stato utilizzato per commettere reati di esaltazione del terrorismo e umiliazione delle vittime. Secondo l'Apavt l'obiettivo di fondo della marcia è di chiedere la liberazione dei prigionieri dell'Eta, evidenziando a questo proposito che ci sono "canali legali" per raggiungere questo obiettivo senza che sia necessario perpetrare quella che considera un'umiliazione per le vittime dell'ex organizzazione terroristica e delle loro famiglie. (Spm)