Speciale energia: Falck Renewables, entra in esercizio il parco eolico di Okla in Norvegia

- Falck Renewables S.p.A. aggiunge ulteriori 21 MW di nuova capacità eolica con l’entrata in esercizio dell’impianto di Okla in Norvegia. Il parco eolico, si legge in un comunicato, è situato nella penisola di Stadlandet, nei pressi di Selije, sulla costa occidentale della Norvegia. La produzione annuale stimata dell’impianto - che consta di cinque turbine – è pari a circa 75 GWh, equivalente al consumo di circa 4,700 famiglie. L’impianto di Okla contribuirà alle azioni di Falck Renewables per contrastare il cambiamento climatico e per raggiungere emissioni zero, evitando circa 1.420 tonnellate di emissioni di CO2 all’anno. Come per altri impianti di Falck Renewables nel mondo, le persone che vivono intorno all’impianto di Okla beneficeranno di programmi di community engagement promossi dal Gruppo a supporto delle comunità locali. Nel mese di novembre 2021, Falck Renewables ha lanciato il suo primo Student Support Scheme for Renewable Energy Studies/Training in Norvegia, promuovendo lo sviluppo di competenze nel settore delle energie rinnovabili per gli studenti che vivono vicino ai parchi eolici di Okla e di Hennøy, di proprietà di Falck Renewables. (Com)