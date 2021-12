Sicurezza: Turchia, gendarmerie nazionale arresta 35 sospetti militanti dell’Is

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri, la gendarmeria della Turchia ha arrestato, nel corso di una serie di operazioni di anti-terrorismo condotte congiuntamente in diverse località del Paese, 35 persone sospettate di essere affiliate allo Stato islamico (Is). Lo riferisce il ministero dell’Interno in una nota ufficiale divulgata oggi. Da quanto rivelato, gli arrestati sarebbero quasi tutti immigrati irregolari di nazionalità siriana o irachena (tre turchi), già noti alle forze dell’ordine per presunte collaborazioni con cellule terroristiche nei due Stati arabi. Le operazioni sono state condotte nelle città di Adana, Ankara, Balikesir, Istanbul, Konya e Sanliurfa. Durante le operazioni, materiale di propaganda è stato sequestrato. Le autorità hanno dichiarato che altri tre sospetti sono riusciti a darsi alla fuga. Le forze di sicurezza hanno già iniziato le ricerche.(Tua)