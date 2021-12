Germania-Russia: ambasciatore Nechaev critica richieste di forniture armi a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore di Russia a Berlino, Sergej Nechaev, ha aspramente criticato quanti in Germania chiedono che il governo federale fornisca armi all'Ucraina, ai cui confini Mosca sta concentrando le proprie truppe. Il diplomatico ha affermato: “Dal nostro punto di vista, lo sviluppo militare dell'Ucraina è assolutamente dannoso e fuori luogo. Tutti i passi in questa direzione sarebbero controproducenti”. Per Nechaev, “queste considerazioni provano nuovamente che la Russia ha bisogno di garanzie di sicurezza e le stiamo ancora chiedendo in una forma ancorata al diritto internazionale”. In una recente intervista al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il presidente designato dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Friedrich Merz, si è detto favorevole all'invio di armi letali da parte della Germania all'Ucraina a scopo di autodifesa. In precedenza, tale posizione era stata sostenuta da Robert Habeck, copresidente dei Verdi con Annalena Baerbock e oggi ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco. Baerbock, divenuta titolare degli Esteri, ha implicitamente respinto questa possibilità, sostenendo che “un'escalation militare non darebbe all'Ucraina ulteriore sicurezza”. (Geb)