Sanità: Anelli (Lega), da Giunta regionale in arrivo 160 milioni di euro per il potenziamento dell'offerta in Val Seriana

- Via libera dalla Giunta Regionale, riunitasi oggi mercoledì 29 dicembre, alla delibera che stanzia 160 milioni di euro per il potenziamento e il miglioramento dell'offerta socio-sanitaria nel territorio di competenza della Asst Bergamo Est, in particolare nella Val Seriana. "Il finanziamento deliberato oggi dalla Regione – conclude Anelli – è di importanza vitale per l'intera sanità e per tutti i presidi ospedalieri della Val Seriana, e avrà ricadute benefiche di grande rilevanza per i cittadini e per i pazienti sia a breve che a lungo termine", commenta Roberto Anelli, capogruppo della Lega in Consilio regionale. "Questa delibera è il risultato di un lavoro iniziato nell'estate del 2020, con una serie di confronti con il direttore generale dell'Asst Bergamo Est Francesco Locati, il direttore generale della Ats Bergamo Massimo Giupponi e con alcuni amministratori degli Enti Locali del territorio. Un impegno che è durato mesi e che ha consentito la realizzazione di un progetto che la Direzione Generale Welfare ha valutato positivamente e fatto immediatamente proprio", aggiunge il capogruppo leghista che ha poi ringraziato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, la vicepresidente Letizia Moratti e la Direzione Generale Welfare per aver dimostrato grande sensibilità "nei confronti di una provincia e di una vallata che è stata fra le zone più colpite del Paese nella prima fase della pandemia". (Com)