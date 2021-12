Ue: Coldiretti-Federpesca, da gennaio ridotta attività pesca, necessario impegno da governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la flotta italiana si mette di fatto a rischio anche il prodotto ittico 100 per cento italiano, poiché i tagli all’attività di pesca porterebbero – commentano Coldiretti e Federpesca – a sostituire sui banchi quello tricolore con pesce straniero. Le limitazioni richieste dalla Ue per Adriatico, Tirreno e l’intero Mediterraneo interessano solo parzialmente i paesi extraeuropei, dall’Egitto alla Libia, dalla Tunisia fino alla stessa Turchia, che insistono sullo stesso areale e non sono spesso soggetti alle maggiori restrizioni imposte dal Cgpm e dell’Ue. Un Paese, infine, il nostro che è tra i maggiori importatori dell’Unione con quasi l’80 per cento del consumato nazionale. Il consumo pro capite degli italiani è tra l’altro di circa 28 kg di pesce all’anno – concludono - superiore alla media europea ma decisamente basso se confrontato con quello di altri Paesi che hanno un’estensione della costa simile, come ad esempio il Portogallo, dove se ne mangiano quasi 60 kg, praticamente il doppio. (Com)