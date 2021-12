Bolivia: gruppo no-vax attacca centro vaccinale, "non vogliamo essere modificati geneticamente" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fa discutere in questi giorni in Bolivia anche la decisione del vice presidente, David Choquehuanca, di non vaccinarsi contro l'infezione da Covid-19, mentre il governo di Luis Arce lavora ad accelerare la campagna vaccinale. Un decreto del presidente ha infatti stabilito a partire dal primo gennaio l'obbligo di esibire il passaporto vaccinale non solo per poter assistere a eventi di massa, ma anche per entrare in uffici pubblici, chiese, supermercati e centri commerciali. In mancanza del passaporto sanitario sarà possibile presentare un test di tipo Pcr negativo effettuato nelle ultime 48 ore. Il vice presidente, un uomo fortemente legato alle tradizioni e alla medicina indigene, non si è mai pronunciato pubblicamente contro la vaccinazione. Tuttavia il fatto che non sia vaccinato risulta dal registro pubblico delle persone cui è stato somministrato il vaccino. (segue) (Brb)