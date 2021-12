Bolivia: gruppo no-vax attacca centro vaccinale, "non vogliamo essere modificati geneticamente" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore della coalizione di governo, Félix Ajpi, ha dichiarato che "il vice presidente ha il diritto di non vaccinarsi ma ha l'obbligo di fare il test Pcr almeno due volte a settimana per venire in parlamento". Sulla stessa linea il senatore Juanito Angulo, sempre del Movimiento politico al socialismo (Mas), che ha sottolineato che "la vaccinazione è volontaria, ma la responsabilità di doversi vaccinare è chiara". Già due mesi fa il deputato Hector Arce aveva invitato il vice presidente e presidente dell'Assemblea plurinazionale a "dare una spiegazione". "Se come governo stiamo chiedendo alla cittadinanza che vada a vaccinarsi deve spiegare perché lui non lo fa". Il vice ministro alla Difesa del consumatore, Jorge Silva, ha ridimensionato l'affermazione secondo la quale chi non è in possesso del passaporto sanitario rischia pene severe. "In nessun momento abbiamo affermato che chi non si vaccina può finire in carcere", ha rettificato. (segue) (Brb)