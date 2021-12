Bolivia: gruppo no-vax attacca centro vaccinale, "non vogliamo essere modificati geneticamente" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando alle ultime cifre ufficiali la Bolivia conta un totale di 585.624 contagiati, di cui 4.939 nelle ultime 24 ore. Sono invece 46 i decessi rilevati nell'ultimo bollettino, una cifra che porta il totale delle morti dall'inizio della pandemia a 19.632. Epicentro dei contagi è la città di Santa Cruz, con 3.278 casi nelle ultime 24 ore. In totale, i boliviani che hanno completato il ciclo vaccinale sono pari al 38 per cento della popolazione. In termini nominali il numero delle prime dosi somministrate è di 4.483.485, mentre le seconde dosi sono 3.535.504. Sono oltre 450 mila invece gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni che hanno ricevuto una dose del vaccino, e 284 mila con le due dosi. Ad oggi i bambini tra i 5 e gli undici anni che hanno ricevuto la prima dose sono 153.479 mentre nessuno ancora ha ricevuto la seconda. (segue) (Brb)