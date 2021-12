Roma: ai domiciliari nascondeva la droga nelle fodere delle sedie e nelle casse tv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma centro hanno arrestato un 55enne delle Filippine con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo scorso pomeriggio, i carabinieri sono giunti a casa dell’uomo per verificarne la sua presenza poiché soggetto sottoposto agli arresti domiciliari a seguito dell’arresto eseguito dagli stessi Carabinieri qualche settimana, quando, durante un controllo in strada, è stato trovato in possesso di un plico contenente dosi di shaboo. Nel corso della verifica, i carabinieri si sono insospettiti dell’eccessivo nervosismo del 55enne ed hanno approfondito i controlli, rinvenendo dosi di shaboo, per un peso complessivo di 19 grammi, nascosto all’interno di una cassa acustica del televisore e nella fodera della sedia sulla quale era seduto. La droga è stata sequestrata unitamente ad un bilancino di precisione e 180 euro, trovati nella sua camera da letto, mentre l’uomo è stato nuovamente arrestato. Ad esito del rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il 55enne è stato ricollocato ai domiciliari. (Rer)