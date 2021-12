Ruanda: governo del Niger espelle otto ex genocidari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Niger ha espulso otto cittadini ruandesi trasferiti nel Paese da un tribunale delle Nazioni Unite che li aveva processati e giudicati colpevoli di crimini legati al genocidio del 1994 contro i tutsi. In una dichiarazione pubblicata dal ministero dell'Interno del Niger e datata 27 dicembre, il governo di Niamey ha ordinato a Protais Zigiranyirazo, Francois Nzuwonemeye, Innocent Sagahutu, Alphonse Nteziryayo, Tharcisse Muvunyi, André Ntagerura, Anatole Nsengiyumva e Prosper Mugiraneza di lasciare il Paese entro sette giorni. La loro espulsione, spiega l'agenzia panafricana "Apa", giunge dopo un'inchiesta avviata dal governo di Kigali presso il Meccanismo delle Nazioni Unite per i tribunali penali internazionali (Mict) - l'organismo istituito nel 2011 dal Consiglio di sicurezza Onu per portare a termine il lavoro dei Tribunali penali internazionali sui casi di Ruanda ed ex-Jugoslavia - che chiedeva chiarimenti sulle circostanze in cui gli otto condannati erano stati trasferiti in Niger. Tutti hanno completato le loro condanne o sono stati assolti, ma per anni sono rimasti ad Arusha - sede del dissolto Tribunale penale internazionale per il Ruanda (Ictr) - perché diversi Paesi della regione si erano rifiutati di accoglierli, inclusi quelli che ospitavano le loro famiglie. (segue) (Res)