Ruanda: governo del Niger espelle otto ex genocidari (2)

- Parlando a una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York all'inizio di dicembre, la rappresentante permanente del Ruanda presso le Nazioni Unite Valentine Rugwabiza ha affermato che il governo di Kigali non era stato informato né dal Mict né dal Niger del trasferimento degli ex genocidari, e sostenuto che esistano prove del loro coinvolgimento in altri atti criminali ed attività sovversive che hanno contribuito all'insicurezza e all'instabilità della regione dei Grandi Laghi negli ultimi anni. In precedenza le autorità di Kigali avevano tuttavia dichiarato che gli otto avrebbero potuto rientrare in Ruanda se lo avessero desiderato. (Res)