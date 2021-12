Argentina: governo avvia costruzione secondo rompighiaccio per missioni antartiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha dato ufficialmente il via libera al progetto per la costruzione di una seconda nave rompighiaccio della Marina militare in grado di rifornire di combustibile e approvvigionamenti le tredici basi nel continente antartico. L'appalto per la costruzione, si legge in una delibera pubblicata martedì sulla Gazzetta ufficiale, si affida ai cantieri navali Tandanor di Buenos Aires. "Abbiamo bisogno di una nave polare per rafforzare la nostra presenza nell'Antartide", ha dichiarato da parte sua il ministro della Difesa, Jorge Tajana, in una nota ufficiale. Il ministro ha spiegato che l'esigenza di dotarsi una seconda imbarcazione che affianchi il rompighiaccio Irizar è sorta da quando quest'ultima, dopo l'ultima riparazione integrale, ha perso capacità di carico a favore dell'installazione di laboratori scientifici. "Questa unità logistica accompagnerà l'Irizar nel compito di approvvigionare le basi argentine", ha aggiunto Tajana. (segue) (Abu)