Argentina: governo avvia costruzione secondo rompighiaccio per missioni antartiche (2)

- "L'importanza strategica della presenza argentina in Antartide che è permanente ed ininterrotta dal 1904 è centrale", ha aggiunto il titolare del dicastero della Difesa, che ha ricordato come il Paese sudamericano sia tra i membri fondatori del Trattato antartico. "L'Argentina deve rafforzare la sua proiezione al mare, difendere le sue risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili in tutto il suo territorio nazionale", ha aggiunto Tajana, sottolineando che la "visione strategica" del governo, guarda all'Atlantico del Sud e l'Antartide come punti centrali dello sviluppo sostenibile del Paese. "La decisione di riaprire la base Petriel ed avere una maggiore presenza e un migliore sviluppo scientifico sono essenziali per le future generazioni", ha quindi concluso il ministro. (segue) (Abu)