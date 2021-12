Argentina: governo avvia costruzione secondo rompighiaccio per missioni antartiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei cantieri navali Tandanor incaricati della costruzione del nuovo rompighiaccio, Miguel Tudino, ha fornito alcuni dettagli della nuova unità in dichiarazioni rilasciate all'agenzia di stampa ufficiale "Telam". In particolare ha segnalato che il progetto verrà sviluppato con la consulenza della società norvegese "Aker Artic", specializzata in questo tipo di imbarcazioni polari. "Stimiamo che l'ideazione dell'ingegneria di base richiederà almeno quattordici mesi ma parallelamente avanzeremo anche con l'ingegneria dei dettagli ed elettronica tenendo conto che la nave verrà interamente costruita nei nostri cantieri", ha affermato Tudino. In totale, secondo il titolare dei cantieri della Difesa che già si incaricarono della riparazione integrale dell'Irizar, "i tempi di esecuzione del progetto sono di circa cinque anni". (segue) (Abu)