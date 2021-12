Argentina: governo avvia costruzione secondo rompighiaccio per missioni antartiche (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal punto di vista tecnico il progetto prevede la costruzione di una nave classe Pc4 (Polar Class 4) in grado di operare a nord della penisola antartica con la possibilità di accedere alla Base Belgrano II, a sud-est del mare di Weddell, a 1300 chilometri dal Polo Sud. Si tratta di una unità pensata per integrare il sistema logistico delle basi argentine, incluse la Base integrata Ushuaia e la Base congiunta Petrel. Con una lunghezza di 131 metri, una larghezza di 23,6 metri e un pescaggio di 8 metri, il nuovo rompighiaccio potrà viaggiare ad una velocità massima di 16 nodi in acque libere e di due nodi in presenza di ghiacci con un'autonomia fino a 15 mila miglia marittime. La nave polare sarà dotata di un equipaggio di 105 persone, oltre a 25 integranti del gruppo aereo dei due elicotteri in dotazione, e potrà ospitare fino a 60 passeggeri, tra personale scientifico e delle spedizioni sul continente antartico. (Abu)