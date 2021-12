Vaccino: Cuperlo (Pd), estendere obbligo a categorie con maggiori contatti sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto all'obbligo vaccinale "verrebbe da dire, con un riferimento alto letterario 'Se non ora, quando?'. Di fronte a quel che è accaduto, che potrebbe accadere e che sta accadendo bisognerebbe seriamente, perlomeno, estendere l'obbligo vaccinale alle categorie di persone e di lavoratori che hanno maggiori contatti sociali. Del resto, se effettivamente in Germania nell'arco di pochi giorni, sono calati i contagi di diverse decine di migliaia di unità, attraverso l'applicazione di una prima forma sperimentale di lockdown dei non vaccinati, questo vuol dire che quando le persone sono vaccinate, non sono del tutto esenti dalla possibilità di incontrare il contagio, ma riducono sensibilmente quella possibilità". Lo ha affermato Gianni Cuperlo, presidente della Fondazione Pd, a Radio Immagina. "Ed è' questo l'obiettivo che dobbiamo perseguire. Ci sono già diverse categorie - ha aggiunto Cuperlo - che hanno obbligo vaccinale in ragione della loro funzione, basti pensare al personale sanitario. Valutare l'estensione in tempi immediati anche ad altri soggetti, mi pare che sia un ragionamento che non vìola nessuna sfera di libertà o diritto costituzionale, ma risponde pienamente ai quei principi di sicurezza collettiva che nella nostra Costituzione sono scolpiti". (Rin)