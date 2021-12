Speciale energia: Barelli (FI), aumento costo bollette frena drammaticamente economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, rileva che "l'aumento del costo delle bollette rappresenta un elemento frenante per la ripresa economia già in crisi per la pandemia. A subirne le conseguenze sono le famiglie e le imprese, pilastri del nostro sistema sociale e produttivo. Le strade per scongiurare le serie conseguenze di questa situazione sono: aumentare considerevole la produzione nazionale e ridurre la tassazione". Il parlamentare prosegue in una nota: "La questione ha una connotazione anche internazionale che l'Ue e il nostro governo non possono sottovalutare, pertanto è auspicabile che ogni sforzo supplementare alla lotta al Covid sia indirizzato a sollevare famiglie e imprese, costrette a affrontare il costo delle bollette anche 3 o 4 volte in più rispetto al normale". (Com)